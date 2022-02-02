بالأرقام.. «الصحة» تكشف عدد جرعات لقاح كورونا المستهلكة في مصر

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، عن أنّ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 37.425.628 شخصا، ووصل عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 26.360.054 شخصا، فيما تم تطعيم 622.204 شخصًا بالجرعة التنشيطية.

جرعات لقاح كورونا فى مصر

وأكدت التقارير أنّ إجمالي عدد الجرعات المستهلكة من لقاح كورونا وصل إلى 64.407.886، ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان المصرية للحصول على اللقاح والحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، فضلا عن مساعدة الوزارة في الانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بحلول الربع الثاني من العام الجاري.

وأشارت التقارير إلى أنّ الإجراءات الاحترازية «ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن الزحام»، إضافة الى الحصول على اللقاح، ما زالت هي السلاح الفعال لمواجهة الفيروس.

معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وأكدت التقارير ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى الإعلان عن خروج 2359 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، أمس، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 360524 شخصا حتى اليوم.

وتابعت وزارة الصحة أنّ إعلان درجة الاستعداد القصوى مستمر بمختلف المديريات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت المواطنين بالتواصل مع الوزارة للاطلاع على مستجدات فيروس كورونا أولا بأول.