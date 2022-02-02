مستشفى الطلبة الجامعي بأسيوط يستقبل 5426 حالة خلال 2021

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بما حققته مستشفيات أسيوط الجامعية من نجاحات وانفرادات متميزة، وإضافات مهمة للمنظومة الطبية للجامعة خلال العام الماضي 2021 خاصةً، في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

افتتاح وحدات المتميزة في الأقسام المختلفة

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفى الطلبة الجامعي نجحت خلال عام 2021 في افتتاح بعض الوحدات المتميزة في الأقسام المختلفة، وهو ما يأتي في إطار سعيها الدؤوب إلى توفير أقصى رعاية صحية وعلاجية للآلاف من طلاب الجامعة المترددين على مستشفى الطلبة الجامعي، مشيراً أيضا إلي مشاركة مستشفي أم القصور في تشخيص وعلاج مرضى «كوفيد 19»، حيث تم دخول عدد من حالات كورونا.

دعم إدارة الجامعة للمستشفى

وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى فايز مدير مستشفي الطلبة الجامعي إلى ما تتمتع به المستشفى من دعم ورعاية من إدارة الجامعة، في إطار المهمة التي تقوم بها فى تقديم خدمات شخصية وعلاجية لأبناء الجامعة من الطلاب والتي شهدت أعمال تطوير فى مختلف الأقسام الطبية، مشيراً إلى استقبال المستشفي 5426 حالة من المترددين على العيادات الخارجية.

تقديم خدمة الغسيل الكلوي لأهالي المنطقة

وأشارت الدكتورة فاطمة كيلاني، مدير مستشفى أم القصور الجامعي، إلى ما تقوم به المستشفى من دور هام وحيوي في خدمة المنطقة المحيطة بأم القصور، وتقديم خدمة الغسيل الكلوي لأهالي المنطقة، وكشفت عن استقبال المستشفى لـ2960 حالة من الدخول والمترددين بالعيادات الخارجية.

وأضاف، أنه تم دخول نحو 13521 حالة شملت وحدة الغسيل الكلوي، ووحدة الأشعة العادية، والمعمل، والعمليات، والمناظير، ورسم القلب، والأشعة التليفزيونية.