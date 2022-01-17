أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، صدور قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالموافقة على ضم مستشفى الطلبة إلى مستشفيات أسيوط الجامعية، وذلك بناء على طلب الجامعة المقدم بهذا الشأن.

تحسين الخدمة الصحية المقدمة للطلاب

وذكر رئيس الجامعة، أن هذه الخطوة تأتى في إطار حرص إدارة الجامعة على تكامل خدماتها الطبية وتقديمها على نحو مركزي، من أجل تعظيم الاستفادة مما تملكه مستشفيات أسيوط الجامعية من خدمات متقدمة ورائدة سواء على مستوى التجهيزات الطبية المتطورة أو الكوادر البشرية المتميزة في مختلف التخصصات.

وأشار إلى أن انضمام مستشفى الطلبة تحت مظلة مستشفيات أسيوط الجامعية من شأنه تحسين الخدمة الصحية المقدمة لأبنائنا الطلاب وتوسيع تخصصاتها وكذلك تيسير الإجراءات المتبعة سواء في الخدمات التشخيصية أو العلاجية أو في إجراء العمليات الجراحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تضافر جهود كل القطاعات من أجل تقديم رعاية صحية متخصصة لطلاب الجامعة، والتي تتراوح تكلفتها سنويا ما بين 20 إلى 25 مليون جنيه تتكفلها ميزانية الجامعة والتي تتنوع ما بين أدوية لأمراض مزمنة ، أو خدمات تشخيصية أو عمليات جراحية، مشيرا إلى استمرار تبعية الإدارة العامة للشئون الطبية لقطاع التعليم والطلاب والمختصة بتمويل علاج الطلبة والمختصة كذلك بالطب الوقائي.

تلبية احتياجات المستشفى من الأجهزة والمعدات

وأشار الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية، إلى أنه حاليا يجرى التنسيق والمتابعة مع الدكتور مصطفى فايز مدير مستشفى الطلبة، لتلبية احتياجات المستشفى سواء من الأجهزة والمعدات أو الكوادر الطبية، بما يحقق مساعي إدارة الجامعة الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.