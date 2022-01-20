 جامعة أسيوط تعلن عن حاجتها لشغل 25 وظيفة «طبيب أسنان مقيم»

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، عن حاجة الجامعة لشغل 25 وظيفة طبيب أسنان مقيم ثالث بالمستوى الوظيفي الثالث، (ج) بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف طب الأسنان، عن طريق الإعارة، لمدة ثلاث سنوات من الجهات المكلفين عليها، للعمل بالأقسام الإكلينيكية بمستشفى طب الأسنان الجامعي.

نشر الإعلان في الصفحة الرسمية

وشدّد الدكتور طارق الجمال، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها، والمنظمة للإعلان في الصفحة الرسمية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين، والمفاضلة بينهم، والتأكد من مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية.

الشروط المطلوبة

وأشار الدكتور محمد قطامش، عميد كلية طب الأسنان، إلى أن المتقدمين لشغل وظيفة طبيب أسنان مقيم، يجب أن يكون من خريجي كلية طب الأسنان جامعة أسيوط عام 2019، وأن يكون حاصلًا على تقدير جيد جدا على الأقل، في كل من التقدير العام وتقدير مادة التخصص، وأن يكون أمضى فترة التدريب الإجبارى (الامتياز)، بمستشفى طب الأسنان بجامعة أسيوط، لمدة اثني عشر شهرا، ويسمح بالتقدم لشغل هذه الوظيفية خلال الشهرين الأخيرين من التدريب، وأن لا يكون قد وقع عليه خلال فترة التدريب أي جزاءات مخلة بآداب وشرف المهنة، كما لا يسمح بالتقدم لمن سبق ترشيحه في وظيفة طبيب أسنان مقيم، أو معيد بكلية طب الأسنان ولا يسمح بتغيير رغبات بعد تسليمها إلى شئون الأطباء بمستشفى طب الأسنان، وعلى الأطباء العاملين التقدم بطلباتهم عن طريق الجهات المكلفين عليها، مشفوعة بموافقتهم الصريحة.

وتقدم الطلبات باسم عميد كلية طب الأسنان على الاستمارة المعدة لذلك بإدارة شئون الأطباء بمستشفى طب الأسنان، في موعد غايته خمسة عشر يوما خلال الفترة من 20/1/2022 حتى 3/2/2022.

توزيع الأطباء المقيمين بالأقسام الإكلينيكية

وأوضح الدكتور محمد قطماش، أنه سيتم توزيع الأطباء المقيمين بالأقسام الإكلينيكية بالمستشفى، بواقع طبيبين بقسم جراحة الفم والوجه والفكين، وطبيب بقسم طب أسنان الأطفال، وطبيب بقسم تقويم الأسنان، و3 أطباء بقسم الاستعاضة السنية المثبتة، و4 أطباء بقسم علاج تحفظي، و3 أطباء بقسم علاج جذور، و3 أطباء بقسم طب الفم وأمراض اللثة، و3 أطباء بقسم الاستعاضة الصناعية، و3 أطباء بقسم أشعة الفم والوجة والفكين.