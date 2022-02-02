انهيار سهير المرشدي في جنازة شقيقتها الصحفية زينب منتصر

دخلت الفنانة سهير المرشدي في حالة من البكاء الشديد، خلال تشييع جثمان شقيقتها الصحفية زينب منتصر من مسجد بن عطاء الله السكندري في المقطم.

ورحلت «منتصر» عن عالمنا الأربعاء الماضي أثناء وجودها بالعاصمة اليابانية طوكيو بعد صراع مع المرض، وجرى نقل جثمانها إلى القاهرة لدفنه في مقابر العائلة.

الصريطي وبكري يشاركان في الجنازة

وحاولت الفنانة حنان مطاوع التماسك أثناء أداء صلاة الجنازة على خالتها، وكانت ممسكة بوالدتها سهير المرشدي، وحرص عدد من نجوم الفن والثقافة على حضور الجنازة، منهم الفنان سامح الصريطي، والإعلامي مصطفى بكري.

وكانت أسرة الراحلة زينب منتصر أنهت إجراءات خروج الجثمان من قرية البضائع بمطار القاهرة، ونقله إلى مسجد بن عطاء الله السكندري بالمقطم للصلاة عليه، ثم دفنه بمقابر الأسرة في منطقة الأباجية.

وفاة خالة الفنانة حنان مطاوع

وكانت الفنانة حنان مطاوع أعلنت خبر وفاتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتبت: «رحيل أغلى الناس خالتي وأمي الثانية وصديقتي الأولى ماما زيزي - زينب المرشدي منتصر، صاحبة فضل كبير عليا وصاحبة مكانة خاصة في روحي، الله يرحمها ويصبر ماما، إلى لقاء قريب حبيبتي في رعاية الرحمن الرحيم»، كما أرفقت «حنان» العديد من الصور التي تجمعهما.