«القوى العاملة» تبحث أوجه التعاون المشترك مع وفد الحكومة الأمريكية

عقدت وزارة القوى العاملة، لقاءًا مشتركًا، اليوم الأربعاء، بين ممثلي الوزارة ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل «كريستوفر لى مون»، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال العمل والعمال.

في مستهل اللقاء، رحب إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، بالوفد، معبرا عن تمنياته بنجاح الجهود المشتركة لتعزيز مجتمع العمل والعمال داخل مصر وفقاً لمعايير العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، واستعرض تجربة مصر الناجحة فى مجال العمل والعمال والتنظيمات النقابية في ظل رؤية مصر 2030، كأحد المحاور المهمة التي وردت فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الملامح الأساسية لبرنامج عمل وزارة القوي العاملة

وأشار المستشار القانوني للوزير إلى الملامح الأساسية لبرنامج عمل وزارة القوي العاملة، ومجالات توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، وتبني قضايا العمال داخل أماكن عملهم للتمتع بكافة حقوقهم التي شرعها لهم القانون، وتذليل جميع العقبات أمام التنظيمات النقابية العمالية أثناء عملية إيداع أوراق تأسيسها.

وأكد المستشار القانوني، أن الوزارة عملت من خلال برامجها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، على حل مشكلات التنظيمات النقابية قبل وبعد التأسيس، في إطار تنفيذ معايير العمل الدولية، بشكل مستمر ودائم.

مساعد وزير الخارجية الأمريكي يشكر سعفان

من جانبه، قدم مساعد وزير الخارجية الأمريكي، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أنّ حقوق العمال من أولويات الولايات المتحدة الأمريكية، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في هذا الشأن خلال الفترة الأخيرة ودور وزارة القوى العاملة المصرية في تنفيذ رؤية مصر 2030 فيما يخص حقوق العمال في جميع القطاعات، وإصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية، ودوره في تسهيل الحركة النقابية داخل الدولة.