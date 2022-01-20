منظمة العمل الدولية: مصر تقود العالم في التفاوض حول تغيرات المناخ

قال غاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، إن تغير المناخ أحد أبرز المشكلات الحالية، وتتولي مصر قيادة العملية العالمية للتفاوض حول اتفاقية تغير المناخ، وتتطلع دول العالم كافة لتلك القيادة المصرية، لخدمة المقاصد الوطنية، والمضي قدما فيما يتعلق بتغير المناخ والسيطرة على التغيرات المناخية الحادة.

رايدر: كل دولة عليها أن تخلق الظروف اللازمة لجذب الاستثمارات

وأضاف «رايدر»، خلال مداخلة له عبر الفيديو كونرانس من جينيف، ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن كل دولة عليها أن تخلق الظروف المواتية اللازمة، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا يعتمد على التشريع وكفاءة مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة، كما يجب توفير العمالة المطلوبة لأن المستثمرين يهتموا كثيرا بتلك الأمور.

وأوضح مدير عام منظمة العمل الدولية، أنه بالنسبة للسياق الدولي فإن المستثمرين يكرهون المخاطرة التي تنجم عن عدم الوضوح الذي قد تكون للجائحة سببا فيه، أو قد يكون سببه عدد من المشكلات الأخرى التي يشهدها عالمنا اليوم، وربما أيضا تكون جراء عدم الوضوح في السياسة العامة، لذا فنحن في حاجة لتوفير مزيدا من الاستثمارات، وهذا أيضا يؤكد ويسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في مختلف القطاعات.

التلقيح أبرز التحديات التي تواجهنا

وأكد غاي رايدر، أنه سواء في إطار مفاوضات التجارة والاستثمار أو لتهدئة التوتر القائم، بشكل مؤكد في المنظومة الدولية ما يحد من السعي لتحقيق أهداف مشتركة ويثبط الإقبال على التعاون الدولي الذي نحتاج لاستعادته أيضا، والتلقيح أحد أبرز التحديات التي تواجهنا حاليا، وفي بعض الشركات كان اللقاح إجباريا للعاملين فيها، والرافضين لتلقيه «أقلية».

وتابع «رايد»: «هناك توجه متصاعد في الصرامة حيال أمر إعطاء المواطنين للقاح عالميا، وفي بعض الدول هناك اتجاه إلى فرض التلقيح إجباري، وهو الأمر الذي جرى تطبيقه في إيطاليا، وهناك حاجة لتشجيع الناس على تلقي اللقاح والاقناع بفوائده».

واختتم: «كورونا مكننا من التعايش معه مع عدة العمل بشكل طبيعي، ويمكننا أن نتعايش معه، ونتوقع أن عام 2022 ستتحسن فيه الأمور وندير عجلة الاقتصاد العالمي من جديد للعمل مرة أخرى، كما وستظل عدد من المشكلات قائمة كتغير المناخ، ولكن ذلك سيعطينا فرصة للتغلب على التحديات في ظروف أفضل».