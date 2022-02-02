جامع: مراجعة شاملة لمنظومة المواصفات القياسية للمنتجات

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن مصر بدأت تعمل في ضوء زيادة معدلات الصادرات للوصول بمعدل نمو متزايد، وهناك مراجعة شاملة لمنظومة المواصفات القياسية للمنتجات خاصة المنتجات الواردة لمصر، وفي نفس الوقت الإلتزام بالمعايير الدولية والمواصفات القياسية سواء للوارد أو المصدر بغرض ضمان جودة المنتجات التي تأتي لمصر في السوق المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع الصناعات المصرية للإلتزام بأحدث المواصفات القياسية للإنتاج بهدف التصدير، بما يساعد في تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق، وبالإضافة لذلك تقديم دعم فني لكل المنتجات ولكل أصحاب المصانع بحيث يتم الارتقاء بمنظومة الإنتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية بحيث يتم فتح أسواق أكتر.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء أن الوزارة وضعت سياسات تستهدف الحفاظ على جودة المنتجات لكي تليق بالمواطن المصري بشكل عام، حيث تم إتخاذ بعض الإجراءات منذ شهر، حيث تم إصدار قرار وزاري خاص بشأن إشتراط عدد من المعايير الواجب توافرها بالمركبات كان الأساس منها هي الأمن والسلامة لمستخدمي هذه السيارات، وكلها شروط منطقية.