جنايات المنيا تحيل أوراق عامل إلى المفتي: قتل مالكي مزرعة

أحالت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، أوراق «رضا. ع»، 38 عاما، عامل، إلى فضيلة المفتي لإبداء رأيه الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل صاحب مزرعة وشريكه، بالظهير الصحراوي الغربي، بقصد السرقة بالإكراه، وشمل القرار تحديد جلسة 4 مارس المقبل للنطق بالحكم.

بداية الواقعة

تعود أحداث القضية إلى شهر مايو 2021، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من بعض الأهالي بالعثور على جثتين «مالك مزرعة وشريكه» بمشاية داخل المزرعة، واحتراق سيارة ربع نقل، وتوصلت أجهزة الأمن إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «رضا. ع»، 38 عاما.

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استهدافه بمأمورية

باستهدافه بمأمورية برئاسة القطاع تم ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأضاف بإيهامه المجني عليهما، «أ. م»، 43 سنة، و«ح. ع»، 42 سنة، بشراء بعض رؤوس الماشية لصالحهما من أحد معارفه، ويوم الواقعة عقد العزم على التخلص منهما للاستيلاء على المبلغ المالي، فاشترى علبة عصير «لتر»، ودس بها سما وجلس معهما، وعقب تناولهما العصير فقدا الوعى، فأجهز على مالك المزرعة ببلوك حجري على رأسه حتى فارق الحياة، وأضرم النيران بسيارة ملك الأول، فامتدت النيران للمجني عليه الثاني وتوفي، واستولى من الثاني على 42 ألفا و600 جنيه، وهاتفه المحمول.