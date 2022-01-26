إحالة أوراق 4 من عناصر الإخوان إلى المفتي بتهمة قتل شخصين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، دائرة الإرهاب والمنعقدة بمركز بلبيس، اليوم، بإحالة أوراق 4 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بقتل شخصين وحيازة أسلحة نارية.

كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة 26 آخرين في ذات القضية متهمين باستهداف الشرطة وارتكاب أعمال هنف وشغب، وحددت جلسة 3 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد محمد دنانة رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين محمد سامي بده وحسام الدين محمود، وسكرتارية أحمد نصر وحسن عبد المجيد.

اتهام 30 من عناصر الإخوان بالقتل وأعمال عنف وشغب

تعود أحداث القضية لعام 2016، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز أبو كبير، يفيد باتهام 30 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بقيامهم في عام 2015 بارتكاب أعمال عنف وشغب واستهداف رجال الشرطة، وذلك أثناء تجمع عناصر الإخوان أمام مسجد أبوباشا في 28 نوفمبر 2015 لتنظيم مسيرة، في إطار دعوات ما سموه بـ«التظاهر بالمصاحف».

وأثناء توجه القوات لفض التجمع زرع أحدهم عبوة ناسفة في طريق القوات، ما أدى لانفجار مدرعة شرطة، وأسفر ذلك عن إصابة كل من النقيب صلاح الحسيني، ببتر شبه كامل بالساعد الأيمن، والعقيد عمر رزق زكي، بجرح قطعي وتهتك والسيد محمد عبدالرحمن رقيب شرطة، وأصيب بجرح قطعي باليد اليمنى وتهتك بالعضلات، ومحمد عادل سليمان، مجند، بشظايا، والطفلة صابرين حسين ربيع، 9 سنوات، بشظايا بالحوض من الناحية اليسرى، وصابر إبراهيم، ترزي، ببتر بكف اليد اليسرى في الحال.

كما وُجهت للمتهمين تهمة قتل المواطن المجني عليه «عادل. م. ا»، و«تامر. م . ع»، إضافة لاتهامهم بحيازة مواد متفجرة وأسلحة.

وانتهت جلسات المحاكمة التي عقدت عدة مرات بإدانة المتهمين، وتم إحالة أوراق 4 منهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية للتصديق على حكم الإعدام بحقهم، وتم تحديد جلسة 3 مارس المقبل، للنطق بالحكم بعد أخذ رأي المفتي وأيضا النطق بالحكم بحق 26 آخرين.