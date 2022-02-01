أماكن انقطاع المياه غدا في المنيا.. يصل لـ4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، انقطاع المياه غدًا الأربعاء، بمدينة سمالوط والقرى التي تتغذى من محطة مياه عرب الزينة.

أماكن انقطاع المياه غدا

وأشارت الشركة إلى أنه يجرى قطع المياه من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا؛ وذلك لأعمال الصيانة بمحطة مياه عرب الزينة، وأهابت بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة حتى لا يتعرضوا لأزمة نقص المياه لحين عودتها مرة أخرى حفاظًا على صالح المواطنين.

توفير سيارات محملة بالمياه

كما أعلنت الشركة، توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب؛ للتحرك في الأماكن المتأثرة لتلبية احتياجات المواطنين على الفور، ويجري طلبها من خلال الخط الساخن «125».

قطع المياه اليوم بالقليوبية

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعلنت انقطاع المياه عن مدينة ومركز طوخ؛ اعتبارًا من السابعة مساء اليوم الثلاثاء وحتى الثالثة صباح الأربعاء، وأوضحت الشركة في بيان لها، أنّ الانقطاع نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأهابت بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

قطع المياه اليوم بالإسكندرية

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، إلى حدوث كسر مفاجئ، اليوم، بالخط الناقل للمياه قطر 700 متر «شارع الشمعدان بجوار سور شركة الأسمنت - وادي القمر»، ما أدى إلى ضعف وانقطاع المياه في مناطق «وادي القمر - الماكس - بعض المناطق في البيطاش والهانوفيل»، مؤكدة عودة المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.