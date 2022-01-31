محافظ المنيا: إزالة 884 حالة تعدي خلال المرحلة الأولى من «الموجة 19»

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن جهود مراكز ومدن المحافظة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، متابعًا أنها أسفرت عن إزالة 884 حالة بناء على مساحة 72124م2، و44 حالة زراعة على مساحة 7 أفدنة، وذلك خلال الفترة من 19-30 يناير الجاري، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

تنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن

وأوضح المحافظ، أن هناك تنسيقاً بين المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأضاف المحافظ، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يتابع باستمرار تنفيذ الجدول الزمني لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة.

المرور على كافة الشوارع والأحياء لرصد أية مخالفات

وناشد محافظ المنيا، المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف، مؤكدًا أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات، حيث سيتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.

وتعد المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 قد بدأت من 19 يناير وحتى 30 يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 فبراير المقبل وحتى 26 فبراير 2022، والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 مارس وحتى 26 مارس 2022.