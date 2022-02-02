أبوالغيط: استقرار المنطقة يتطلب مسارا سياسيا يسمح بتسوية القضية الفلسطينية

قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ استقرار المنطقة يتطلب العمل لاستعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية، بحسب مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأضاف المصدر، أنّ تصريحات أبوالغيط جاءت في ختام زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث استقبله خلال الزيارة، الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

التحديات الإقليمية في الوطن العربي

وأشار المصدر، إلى أنّ أبو الغيط كان حريصا على الاستماع إلى رؤى ملك الأردن، فيما يخص التحديات الإقليمية وسبل التعامل معها، خاصة ما يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في اتخاذ إجراءات من شأنها القضاء الفعلي على فرص تحقيق حل الدولتين، بما سيفضي إلى دولة واحدة تقوم على الفصل العنصري، وهو واقع لا يتمناه أي طرف.

وأوضح المصدر أنّ الأمين العام عقد كذلك جلسة محادثات مطولة مع أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، شهدت تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن مُجمل الوضع العربي، في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة، وسُبل تنشيط العمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة.

تنشيط الحضور العربي في البلدان التي تعاني أزمات

وتابع المصدر، أنّ أبوالغيط استعرض في محادثاته مع الوزير الصفدي، حالة العمل العربي المشترك بشكل عام في المرحلة الحالية، مؤكدا وجه الخصوص أهمية تنشيط الحضور العربي في البلدان التي تُعاني الأزمات من أجل سد الفراغات التي تنفذ منها الأطراف الإقليمية والدولية لخلق مناطق نفوذ.