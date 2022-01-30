«أبو الغيط»: لجنة عربية من 4 دول لرصد الأداء الإيراني بالمنطقة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، إن هناك لجنة عربية مشكلة من مصر والسعودية والإمارات والبحرين منذ 6 سنوات لرصد الأداء الإيراني بالمنطقة العربية، وتصدر تقارير يتم عرضها على الجامعة العربية ومجلس الأمن.

وجاء ذلك خلال حديثه عن التدخلات الإيرانية في العراق والمنطقة، بالمؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

الحكومة الإسرائيلية ترفض العودة للمفاوضات

وبشأن القضية الفلسطينية، أوضح «أبو الغيط»، أن الحكومة الإسرائيلية التي يتقبلها الجانب الأمريكي والأوروبي، ترفض بالكامل العودة للمفاوضات والاتفاق حول حل الدولتين وإتاحة الفرصة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي للعيش بسلام، لافتا إلى أن الوضع داخل فلسطين معرض للانفجار في أي وقت، مؤكدا أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل والضغط على إسرائيل للعودة إلى المفاوضات.

دعم إقليمي واضح للحوثيين

وبخصوص اليمن، قال الأمين العام للجامعة العربية، إن وزير خارجية اليمن قدم ورقة عمل لما تراه اليمن من أجل التوصل لحل للقضية، وفي المقابل نرى الجانب الحوثي مدعوم بقوة إقليمية واضحة جدا في ذلك النزاع.

وعُقد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت اليوم، دون جدول أعمال مسبق، ويعد تحضيرا للاجتماع المقبل في القاهرة 9 مارس المقبل.