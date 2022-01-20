«أبو الغيط» يرحب بدعوة جزر القمر للجامعة العربية لدعم مبادرة الحوار الوطني

رحب السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الوفاق الوطني الشامل التي أطلقها رئيس جمهورية القمر عثمان غزالي، مؤكدًا دعم ومؤازرة كل ما من شأنه توطيد وتثبيت ركائز السلم في جمهورية القمر، وتلبية تطلعات شعبها من أجل مزيد من التنمية والرخاء، وذلك في رسالة وجهها الأمين العام إلى الرئيس القمري هذا الأسبوع.

الوفاق الوطني الشامل حظيت باستجابة واسعة

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن «أبو الغيط»، تلقى خطاباً من الرئيس غزالي، يشرح فيه الإطار السياسي والقانوني لمبادرته للوفاق الوطني الشامل، وما حظيت به من استجابة واسعة داخل المجتمع القمري، ويدعو فيه الجامعة العربية إلى مواكبة هذه المبادرة سياسياً وفنياً.

وأضاف المصدر بأن الأمين العام، وجه الجهات المعنية في الجامعة العربية بإجراء المشاورات اللازمة مع الأطراف القمرية ذات الصلة في العاصمة القمرية موروني من أجل تقديم كل أشكال المساندة المطلوبة، ومن المزمع أن تبدأ هذه المشاورات بين الجانبين الأسبوع المقبل.