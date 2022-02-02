تأجيل دعوى سب وقذف جديدة من الخطيب ضد مرتضى منصور لـ16 فبراير

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر دعوى جديدة مقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 16 فبراير الجاري.

الدعوى تتهم مرتضى منصور بسب وقذف الخطيب عبر مواقع التواصل

وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب ضد المستشار مرتضى منصور رقم 83 لسنة 22، ويتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ثالث قضية سب وقذف

وتعد هذه الدعوى هي ثالث قضية سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنظرها المحكمة الاقتصادية في القاهرة من محمود الخطيب ضد المستشار مرتضى منصور.