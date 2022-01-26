تأجيل دعوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور بتهمة سبه وقذفه لـ16 فبراير

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 16 فبراير للاطلاع.

محمود الخطيب يتهم مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ووفقًا للدعوة الجديدة التي حملت رقم 45 سنة 2022، يتهم محمود الخطيب المستشار مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الدعوى تستند لـ12 مقطع فيديو متداولة على مواقع التواصل

وتستند الدعوى، على 12 مقطع فيديو تم تداولهم علي مواقع التواصل الإجتماعي للمستشار مرتضى منصور، احتوت على عبارات سب وقذف للكابتن محمود الخطيب وعائلته ومجلس إدارة النادي الأهلي.