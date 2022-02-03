سعر اليورو اليوم الخميس 3 فبراير 2022 في مصر

يتابع الكثيرون أسعار العملات الأوروبية خاصة سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك، الذي يعد المنافس الأول للدولار، وسط العملات الدولية المعترف بها، ويشهد سعر اليورو حالة من التباين في البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة، نتيجة العرض والطلب، وتعتبر الفروق بين البنوك لا تتعدى قروشا بسيطة.

وللباحثين والمهتمين بالاقتصاد، خاصة أسعار العملات، ومنها اليورو، تستعرض بوابة «الوطن» سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم، الخميس الموافق 3 فبراير الحالي، في البنوك والمؤسسات المصرفية.

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.61 للشراء وسعر 17.82 جنيه للبيع، بينما وصل في بنك المصرف العربي الدولي إلى 17.41 جنيه للشراء، وسجّل نحو 17.64 جنيه للبيع مقابل 17.85 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي، وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم في المصرف المتحد اليوم نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوم نحو 17.66 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول اليوم، نحو 17.85 جنيه للبيع مقابل 17.70 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 17.79 جنيه للبيع مقابل 17.66 جنيه للشراء، وسعر اليورو في بنك المشرق اليوم إلى نحو 17.82 جنيه للبيع مقابل 17.68 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية اليوم نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.