سعر اليورو اليوم الاثنين 31 يناير 2022 في مصر

تتصدر أسعار العملات العربية والأجنبية المحركات البحثية بصفة يومية، مثل سعر اليورو، نظرا لاتجاه فئة عريضة من المهتمين بأسعار العملات في مصر والعالم العربي إلى متابعة حركة أسعار اليورو، لتعلقها بالاقتصاد المتعلق بحركة التجارة، فضلا عن أن الكثير من أصحاب تغيير العملات ينشغلون بمعرفة أسعار العملات اليوم.

واستنادا إلى هذا ترصد «الوطن» خلال تقرير أعدته اليوم، سعر اليورو اليوم في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري وفق للتعاملات التي وردت صباح اليوم الاثنين الموافق 31 يناير 2022 في مصر، والتي جاءت كالتالي:

سعر اليورو اليوم

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين، حيث سجل اليوم في المصرف المتحد نحو 17.65 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 17.93 للشراء وسعر 17.60 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 17.39 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي إلى 17.41جنيه للشراء، فيما سجّل نحو 17.90 جنيه للبيع مقابل 17.82 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي.

كما سجل سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى نحو 17.85 جنيه للبيع مقابل 17.70 جنيه للشراء، وبالنسبة لسعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس فسجل نحو 17.60 جنيه للبيع مقابل 17.41 جنيه للشراء، وفي بنك المشرق وصل سعر صرف اليورو إلى نحو 17.82 جنيه للبيع مقابل 17.68 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

ثبت سعر الدولار الأمريكي اليوم في العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرفي، حيث سجل في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.