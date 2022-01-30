سعر اليورو اليوم الأحد 30 يناير 2022 في مصر

تمكّن سعر اليورو من أن يحوز اهتمام الكثير من المواطنين حول العالم كونه واحدًا من العملات التي تسيطر على الاقتصاد العالمي فهبوطه وارتفاعه محرك أساسي في حركة التجارة العالمية شأنه شأن الدولار الأمريكي، وعليه يحرص الكثير من المتعاملين مع تلك العملة الورقية على متابعتها بشكل يومي بل ولحظي.

وترصد بوابة «الوطن» خلال السطور التالية سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد الموافق 30 يناير 2022، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في مصر

ويستطيع الجمهور المصري بيع وشراء اليورو الذي يجل اليوم الأحد حالة من التباين في جميع البنوك، وسجل في بنك الإسكندرية اليوم نحو 17.60 جنيه للبيع و17.39جنيه للشراء، ووصل سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي إلى 17.41جنيه للشراء، ووصل إلى نحو 17.60جنيه للبيع، مقابل 17.39 جنيه للشراء في البنك الأهلي، فيما سجّل نحو 17.90 جنيه للبيع مقابل 17.82 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي.

وفي بنك المشرق وصل سعر صرف اليورو إلى نحو 17.82 جنيه للبيع مقابل 17.68 جنيه للشراء، وبالنسبة لسعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس فسجل نحو 17.60 جنيه للبيع مقابل 17.41 جنيه للشراء، فيما وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول إلى نحو 17.85 جنيه للبيع مقابل 17.70 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

أما عن العملة الأولى في العالم وهي الدولار الأمريكي، فسجّل في البنك الأهلي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل الدولار نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.68جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.