سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 في مصر

ترتبط أسعار العملات المختلفة بالاقتصاد العالمي وحركة التجارة، لذا يهتم الكثيرون بها، ومن بينها سعر اليورو الذي يحظى باهتمام فئة عريضة من رجال الأعمال والمستثمرين، مثلما يهتمون بأسعار العملات في مصر والعالم العربي أيضا.

وفي هذا الصدد وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعار العملات تستعرض «الوطن» خلال تقرير أعدته اليوم، سعر اليورو اليوم في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري وفق للتعاملات التي وردت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022 في مصر، والتي جاءت كالتالي:

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم، في المصرف المتحد اليوم نحو 17.57 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 17.54 للشراء وسعر 17.72 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي إلى 17.41 جنيه للشراء، فيما سجّل نحو 17.90 جنيه للبيع مقابل 17.82 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي، وفي البنك الأهلي اليوم نحو 17.55 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو اليوم، في بنك قناة السويس اليوم نحو 17.60 جنيه للبيع مقابل 17.41 جنيه للشراء، وسعر اليورو في بنك المشرق اليوم إلى نحو 17.82 جنيه للبيع مقابل 17.68 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول اليوم، نحو 17.85 جنيه للبيع مقابل 17.70 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية اليوم نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.