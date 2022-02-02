السيطرة على حريق نشب بسوق البالة في بورسعيد

سيطر رجال الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد، على حريق نشب بمقلب قمامة بسوق الملابس المستعملة «البالة» ببورسعيد، وأصيب فرد بقوات الحماية المدنية والإطفاء، دون خسائر في البضائع.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بور سعيد، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في مقلب قمامة بسوق البالة بحي العرب.

الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحريق

انتقل رجال الإطفاء والحماية المدنية إلى مكان الحريق، إذ تمكنت ثلاث سيارات إطفاء، من السيطرة على الحريق، ويجرى استكمال الإطفاء، وإخماد النيران أسفل القمامة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، تحسبا لوجود إصابات أو اختناقات، إذ جرى إسعاف فرد أمن من قوات الإطفاء والحماية المدنية، بعد أن أصيب بحرق في أصابعه.

الحريق نشب بسبب شخص يصهر سلك نحاس

أوضح مصدر مسؤول بمديرية أمن بورسعيد، أن اللودر سيقلب القمامة، للتأكد من إطفائها بالكامل، مشيرا إلى أن الحريق بسبب شخص صهر سلك كهرباء نحاسيا، فاشتعلت النيران في القمامة.

وأكد المصدر أنه جرى إخطار شركتي الكهرباء والغاز، بقطع الخدمة عن المنطقة، حتى الانتهاء من إطفاء الحريق.

تجار البالة طالبوا بإزالة المقلب بعد احتراقه العام الماضي

وكان تجار البالة الموجودون بالمنطقة، طالبوا بإزالة مقلب القمامة، لما يشكل من خطورة عليهم، إذ إنه اشتعلت النيران في المقلب العام الماضي، وأسفر الحريق عن احتراق 4 محلات، وتدخلت العناية الإلهية ولم يصب أحد.

وقال التجار، إنهم طالبوا رجال الحي بإزالة المقلب أكثر من مرة، ولم يهتموا فكان يجرى إزالته على نفقتهم.