إحالة طالبة بالإعدادية حاولت الغش للتحقيق في بورسعيد

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، في بيان له، إحالة واقعة محاولة الغش الفردية لطالبة بمدرسة القناة الإعدادية للبنات أثناء أدائها امتحان مادة ‏الدراسات الاجتماعية، اليوم، إلى التحقيق بمعرفة إدارة الشؤون القانونية، واتخاذ اللازم حيال الواقعة.‏

وأدى 12 ألفا و792 طالبا وطالبة، ما بين المنتظمين والمنازل والدمج، اليوم، امتحان الشهادة الإعدادية في الدراسات الاجتماعية من خلال 65 لجنة أساسية، و12 لجنة فرعية، تمثل ‏المدارس الرسمية العربية واللغات والخاصة بكل الإدارات التعليمية بالمحافظة وضواحيها للعام الدراسي 2021 – 2022.‏

وأكد عدد كبير من الطلاب أن أغلب أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية صعبة، وبعضها معقد، على خلاف امتحان اللغة العربية أمس الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط.

من جانب آخر، تابع أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم انتظام سير امتحانات الصف الثاني الثانوي العام ببورفؤاد، وقال في بيان له، إنه تفقد اليوم مدرستي السادات الثانوية للبنين والشهيد طيار أحمد أبو العطا الثانوية العسكرية للبنين ‏ببورفؤاد.

عدم رصد مشكلات في امتحان الثاني الثانوي

وأضاف وكيل الوزارة، أن طلاب الصف الثاني مدرسة السادات الثانوية للبنين، وعددهم 127 طالبا، أدوا امتحانات اليوم من خلال 7 لجان بينما أدى 145 طالبا بمدرسة ‏الشهيد طيار أحمد أبو العطا الثانوية العسكرية الامتحان، من خلال 9 لجان دون رصد أى مشكلات أو معوقات أو صعوبة الأسئلة متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.‏