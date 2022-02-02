اتهام طالب بالإعدادية بتشويه وجه زميله بـ«رقبة زجاجة» في طوخ

اتهمت أسرة طالب بالصف الثالث الإعدادي، بقرية «السيفا»، التابعة لمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، زميله بالتعدي عليه وإصابته بـ44 غرزة في الوجه والرأس، أثناء عودتهما من الامتحان، برفقة عدد من زملائهما، حيث اتهمت أسرة الطالب المجني عليه زميل ابنهم بالتعدي عليه بـ«رقبة زجاجة»، بسبب رفضه تغشيشه في الامتحان، مما تسبب في حدوث مشاجرة بينهما أثناء عودتهما من الامتحان.

بلاغ بإصابة طالب بالإعدادية بـ44 غرزة

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طوخ، باتهام أسرة الطالب «كمال ك. ك.»، زميله «ل. ر. ع.»، 15 سنة، بالاعتداء عليه وتسببه في إصابته بـ44 غرزة في الوجه والرأس، وذلك أثناء عودتهما من الامتحان سوياً، برفقة عدد من زملائهما.

تفاصيل واقعة إصابة طالب في الوجه

وقالت والدة الطالب المصاب، خلال تحرير المحضر، إنه خلال عودة ابنها من الامتحان، في إحدى القرى المجاورة، على دراجة نارية، مع المتهم واثنين آخرين، ونظراً لسرعة الدراجة، خاف ابنها من السقوط، فتمسك بزميله، وكان بيده قلم جاف، وعن طريق الخطأ احتك القلم بوجه الطالب الآخر، ونزلوا من على الدراجة النارية، وخلال وقوفهم، قام المتهم بسحب «رقبة زجاجة» من على الأرض، وسدد عدة ضربات لوجه المجني عليه، ليسقط غارقاً في دمائه.

تم نقل الطالب المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقامت أسرته بتحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق المعنية اتخاذ شئونها، وأمرت بطلب تقرير طبي حول الواقعة وتحريات المباحث وسؤال شهود الواقعة، وبيان سبب المشاجرة، واستدعاء المشكو في حقه.