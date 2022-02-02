مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها: إجراء 2813 عملية في 3 شهور

أعلن الدكتور عمرو مصطفى، مدير مستشفى بنها النموذجي للتأمين الصحي، عن إجراء 2813 عملية جراحية خلال الثلاثة شهور الماضية، في مختلف التخصصات الطبية، شملت الجراحة العامة والعظام والعمليات الصغرى والقسطرة المخية وجراحة الأورام والقلب المفتوح وقسطرة القلب والنساء والأوعية الدموية والمخ والأعصاب والمسالك والوجه والفكين والأنف والأذن.

759 جراحة ضمن قوائم الانتظار

وقال مدير مستشفى بنها للتأمين الصحي، في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، إن عدد عمليات قوائم الانتظار، التي تم إجراؤها، بلغت 759 عملية جراحية، منها 512 عملية قسطرة قلب، و102عملية رمد، و88 مخ وأعصاب، و25 عملية عظام، و8 عمليات قلب مفتوح، و22 عملية جراحة أورام، و2 قسطرة مخية.

التعاقد مع أطباء استشاريين

وأشار الدكتور عمرو مصطفى إلى أنه تم التعاقد مع أطباء استشاريين جدد لأقسام التخدير والرمد والأنف والأذن والحنجرة، وافتتاح قسم القسطرة المخية والأشعة التداخلية، وإجراء 7 حالات وخروجهم من المستشفى، بعد تمام الشفاء، وانتظام العمل داخل قسم القلب المفتوح، مع زيادة عدد عمليات القلب المفتوح.

وتابع مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها بقوله إنه تم عقد ورش عمل ومؤتمرات عن سكر الأطفال وجراحة الأطفال، بالتنسيق مع قسم التدريب وقسم جراحة الأطفال، وذلك للارتقاء بمستوى الأطباء العاملين بالمستشفى، لتقديم أفضل خدمة، مضيفاً أنه تم الانتهاء من جميع السياسات المتعلقة بالجودة ومكافحة العدوى، طبقاً لتعليمات الهيئة، وإعادة تشكيل فريق الجودة والمراجعة الداخلية، والبدء في تطبيق معايير الجودة في باقي أقسام المستشفى، وعقد دورات تدريبية لجميع اقسام المستشفى.

وقال الدكتور عمرو مصطفى إنه تم عمل بيان بخطة الإخلاء بالمستشفى، وتدريب داخلي للعاملين بالمستشفى على أعمال الدفاع المدني والحريق، بالتنسيق مع فريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى، وإنشاء وحدة لفرم وتعقيم النفايات الطبية.