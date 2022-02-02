«الصحة»: إصابات كورونا تتزايد.. ونتوقع انحسار الموجة خلال 3 أسابيع

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم، إن هناك نوعين من التحاليل المعتمدة لفيروس كورونا؛ أولها PCR، والثاني هو الاختبار السريع أو ما يعرف بـ«Rapid Test»، مشيرًا إلى أن التحليل الأول بـ650 جنيهًا، والثاني بـ175 جنيهًا.

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه منذ بدية الأزمة خصصت وزارة الصحة 4 مستشفيات للعزل؛ سواء تتبع الوزارة أو المستشفيات الجامعية، وعددها يزيد وينقص حسب ارتفاع الإصابات، وآخر رقم كان 15 مستشفى مخصصا للعزل، مشيرًا إلى أنه في أحد الأوقات وصل العدد إلى 36 مستشفى.

تزايد الإصابات وموعد انحسار الموجة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن أعداد الإصابات تزيد يوميًا، وهناك زيادة في معدلات دخول المستشفيات، ولكن في الموجات الأولى والثانية والثالثة كان هناك ارتباطا طرديا بين زيادة الإصابات ومعدل دخول المستشفيات، ولكن هذا لا يحدث حاليًا، وربما تزيد الإصابات ولكن أعداد الوفيات تنخفض، مشيرًا إلى أنهم يتوقعون انحسار الموجة الرابعة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مشددًا على أن تحديد موعد دقيق أمر صعب.

ورد على الشكاوى المتعلقة بتأخر وصول رسائل التطعيم، قائلًا إن المواطن حاليًا عندما يدخل على الموقع الإلكتروني ويسجل بياناته يحصل على الرسالة في نفس الوقت.

الجرعة الرابعة والمتحور الجديد

وكشف أنه بالفعل تم اكتشاف متحور آخر من متحور أوميكرون وانتشر في 57 دولة.

أما بالنسبة للجرعة الرابعة، فأشار إلى أن بعض الدول كانت تتحدث عنها بالفعل ولكن أغلب الدراسات تشير إلى أن سلسلة الجرعات التنشيطية ليس الأسلوب الأمثل للوصول إلى المناعة المجتمعية، ولكن الجرعة الثالثة فقط هي الموصي بها، وتحقق الحماية، وهناك اتجاه أن يكون التطعيم سنويا أو بشكل موسمي.