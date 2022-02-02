الدنمارك تتخلى عن قيود كورونا وتعود للحياة الطبيعية دون كمامات

قررت رئاسة الوزراء الدنماركية، اليوم، التخلي عن قيود كورونا الصارمة، والعودة مرة أخرى إلى الحياة الطبيعية دون كمامات.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، أن الوزارة أعلنت التعايش مع كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية دون كمامات، وشكرت المواطنين الدنماركيين على التزامهم بالقواعد والتدابير الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا خلال العامين الماضيين، إذ أصبح ارتداء الكمامات غير إلزامي، وعدم ضرورية إظهار بطاقات التلقيح أو شهادة التعافي من فيروس كورونا، بالإضافة إلى إلغاء التقديم الإجبارى لنتائج الاختبارات السلبية لفيروس كورونا.

رفع قيود كورونا الصارمة في الدنمارك والتخلي عن الكمامات

ووفقا لشبكة «سكاي نيوز العربية»، أعادت الدنمارك الاحتفالات الكبيرة والملاهى الليلية، فمن المتوقع أن يتمكن المواطنين من الوصول إلى صالات الرقص في الملاهي الليلية، دون ارتداء الكمامات الواقية ضد فيروس كورونا، كما سيسمح بإقامة التظاهرات الرياضية في الملاعب المملوءة دون قيود.

كما رحب المواطنون فى الدنمارك، بإجراءات رفع القيود، فقال أحد المواطنين الدنماركيين، إن: «الجميع سيصاب بفيروس كورونا مثل الزكام سابقا، ويأتي يوم وينتهي كل شيء فلا داعى للقلق»، وكانت الدنمارك، اتخذت خطوة مماثلة في سبتمبر الماضي، لكن أعيد العمل بالاجراءات الاحترازية تدريجيا، بعد تسجيل الدنمارك قفزة قياسية فى أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الدنمارك

بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، سجلت الدنمارك نحو 29 ألفا و655 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و17 حالة وفاة جديدة، لترتفع حالات الإصابات المؤكدة بالبلاد إلى مليون و 772 ألفا و 901 إصابة، فى حين وصلت حالات الوفيات إلى 3 آلاف و 778 حالة وفاة، وأعطت الدنمارك ما يقرب من 13 مليونا و64 ألفا و295 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.