«الصحة» تكشف أسباب زيادة إصابات كورونا.. وموقف الجرعة الرابعة من اللقاح

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ مصر تسجل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا في الوقت الحالي، موضحا أنّ الزيادة التي رصدتها الوزارة، لا تخص الحالات المترددة على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط، بل تلك التي تتردد على العيادات والمستشفيات الخاصة التي لا تضاف إلى الأعداد المعلنة رسميا من قبل وزارة الصحة.

أسباب زيادة إصابات كورونا في مصر

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ«الوطن»، أنّها تتواصل باستمرار مع المستشفيات والعيادات الخاصة، لمعرفة الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية أولا بأول، مرجعا الزيادة لعدة أسباب، منها انتشار متحور أوميكرون، واستهتار بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد - 19».

التهاون مرتبط بارتفاع إصابات كورونا

وتابع عبدالغفار، أنّ الإجراءات الاحترازية ومنها الحصول على لقاح كورونا، ما زالت هي السلاح الفعّال لمواجهة الفيروس والوقاية منه، مشيرا إلى أنّ التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية يتسبب في ارتفاع الإصابات.

80% من إصابات كورونا تخضع لـ«عزل منزلي»

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنّ إصابات كورونا داخل مصر تتراوح بين بسيطة ومتوسطة، و80% منها «عزل منزلي»، مطالبة المواطنين بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان عبر الخط الساخن، المتعلق بمصابي العزل المنزلي للمتابعة من خلال فريق طبي متخصص.

الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

وعن الجرعة الرابعة من لقاح كورونا، أكد عبدالغفار، إلى أنّ منظمة الصحة العالمية، لم توصي حتى الآن بجرعة رابعة أو خامسة أو سادسة من لقاحات كورونا، لكنه توقّع في الوقت ذاته أن يكون التطعيم بلقاح كورونا سنوي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ منظمة الصحة العالمية أوصت بتطعيم المواطنين المستحقين بلقاح كورونا أولا، والتفكير بعد ذلك في الجرعات التعزيزية، مشيرا إلى أنّ الوزارة طعمت نحو 42% من المستهدف، وتسعى للوصول إلى نسبة 70% بحلول الربع الثاني من 2022.