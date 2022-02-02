إغلاق جميع المدارس في الضفة الغربية غدا بسبب تفشي كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تعليق عمل جميع المدارس في الضفة الغربية، بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد بالبلاد.

التعلم عن بُعد حفاظا على سلامة الطلاب

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في بيان، إنَّها قررت تعليق الدوام المدرسي في كل المدارس ورياض الأطفال، ابتداءً من غد الخميس وحتى يوم 12 من الشهر الجاري، والاستعانة بالتعلم عن بُعد حفاظًا على سلامة الطلاب، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومتحوّراته بالضفة، مضيفة أنَّ القرار أتى في ضوء التصدي لتصاعد اللافت في المنحنى الوبائي وتزايد أعداد المصابين.

وفي السياق ذاته، أعربت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن أملها في استثمار هذه الفترة فى تنظيم حملة التطعيم بالمدارس، وفقا لترتيبات من المقرر أن يعلن عنها بعد التنسيق بين مديريات التربية ومديريات الصحة في جميع المحافظات.

وقال المتحدث الرسمي بوزاره التربية والتعليم الفلسطينية، صادق الخضور، إنَّ قرار تعليق المدارس بشكل مؤقت خيار من خيارات عديدة درستها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية للتعامل مع الانتشار الكبير للفيروس داخل المدارس.

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى فلسطين

ومن جهة أخرى، شدد مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية سامر الأسعد، على ضرورة توخى الحذر والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة، إذ أنَّ المنحنى الوبائي لتفشي فيروس كورونا تصاعد بشكل غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية، حسب صحيفة «القدس» الفلسطينية.

وأضاف «الأسعد» في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أنَّه من المتوقع أن ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القادمة، إذ سجلت الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 12 حالة وفاة، و11 ألفًا و16 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت الأراضي الفلسطينية أكثر من 546 ألف حالة إصابة بالفيروس، بينهم 5 آلاف و116 حالة وفاة.