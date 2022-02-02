«الخارجية»: مصر تطور الزراعة والرى فى بوروندى

بحث السفير ياسر العطوى، سفير مصر لدى بوروندى، مع ديو جيدى روريما، وزير الزراعة والبيئة والرى البوروندى، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فى مجالات الزراعة والبيئة والرى، عبر المساهمة فى زيادة إنتاج قطاعها الزراعى وتحديث منظومة الرى، من منطلق حرص مصر على تقديم مختلف أشكال الدعم لبوروندى.

وقالت وزارة الخارجية، فى بيان أمس، إن اللقاء بحث مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين على هامش زيارة الرئيس البوروندى لمصر فى مارس 2021، فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية البوروندية، التى تضطلع من خلالها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، ووزارة الرى والموارد المائية، بتقديم الدعم الفنى لتحديث ورفع كفاءة منظومة الرى فى عدد من محافظات بوروندى.

وقدم السفير المصرى عرضاً عن استعدادات مصر الحالية لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 فى نوفمبر ٢٠٢٢، حيث أكد اهتمام الدولة المصرية بالإعداد المتكامل والمبكر لإنجاح هذا الحدث الكبير والمهم، وكذا الحرص على التنسيق مع كافة الأشقاء الأفارقة لأخذ شواغل القارة الأفريقية فى مجال تغير المُناخ بعين الاعتبار خلال القمة.

ومن جانبه، عبر الوزير البوروندى عن تقديره البالغ للاهتمام المصرى بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لقطاعات الزراعة والرى والبيئة.

من جهة أخرى، قال سامح شكرى، وزير الخارجية، الرئيس المُعين للدورة الـ٢٧ لمؤتمر المُناخ، خلال اتصال هاتفى تلقاه أمس من نائب رئيس الاتحاد الأوروبى المعنى بتغيُّر المُناخ «فرانز تيمرمانز»، إن مصر تتبنى أجندة طموحة للدورة المقبلة للمؤتمر تتضمن الارتقاء بالإسهامات المحددة وطنياً للدول فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وتمويل التكيُّف مع الآثار السلبية لتغيُّر المُناخ، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى على الأرض.