«شكري» لـ«المبعوث الأمريكي»: ندعم مبادرة الأمم المتحدة للحوار بالسودان

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، السفير ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، وذلك في إطار الجولة الحالية التي يقوم بها في المنطقة.

شكري يهنئ المبعوث الأمريكي بتولي مهام منصبه

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي بِاسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري هنأ المبعوث الأمريكي بتوليه مؤخراً لمهام منصبه، الذي أطلعه على أهم ما دار خلال جولته الحالية في عدد من دول المنطقة.

وأكد وزير الخارجية أهمية التعامل مع الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي من واقع منظور شامل؛ يضمن تسوية جميع القضايا التي تشهدها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن ساترفيلد استعرض مجمل الأوضاع والقضايا في منطقة القرن الأفريقي، وعلى رأسها الأوضاع في السودان.

ومن جانبه، أوضح «شكري»، أن مصر تحرص على تقديم جميع سبل الدعم للأشقاء في السودان، الذي يُعد أمنه واستقراره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، مضيفاً أن مصر تدعم في هذا السياق مبادرة الأمم المتحدة لتفعيل حوار بين مختلف الأطراف السودانية بهدف حلحلة الأزمة الراهنة.

مصر تدعم تحقيق الأمن والاستقرار بالسودان

كما أكد وزير الخارجية اهتمام مصر بالأوضاع في الصومال ودعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار بها، مشيراً إلى استضافة القاهرة، اليوم وغداً، للخلوة الخاصة بمناقشة ترتيبات ما بعد 2021 في الصومال، وذلك بمشاركة الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ وهو الحدث الذي أعرب المبعوث الأمريكي عن تقديره لتنظيم مصر له.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تناول اللقاء أيضاً لقضية سد إثيوبيا، وأكد «شكري» أهمية استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن؛ بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً بشأن قواعد ملء وتشغيل سد إثيوبيا يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.