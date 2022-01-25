شكري يتوافق مع نظيره القبرصي على أهمية العمل لتعزيز الاستقرار الإقليمي

تلقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية القبرصي الجديد، يوانيس كاسوليدس، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

التعاون المصري القبرصي

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنّ الوزير شكري قدَم التهنئة لنظيره القبرصي على توليه منصبه، كما دعاه إلى زيارة القاهرة، وأعرب عن تطلعه إلى العمل بشكل مشترك لاستمرار دفع العلاقات الوثيقة بين البلدين، بما يُعزز من مواصلة التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف السفير حافظ، أنّ الوزيرين توافقا على أهمية العمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة في منطقة المتوسط.

القضايا الإقليمية

وتناول الاتصال تبادل الرؤى بشأن مُجمل القضايا الإقليمية، حيث عرض الوزير شكري للجهود المصرية في هذا الصدد، واتفق الوزيران على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك.