جوزيف جوردون ليفيت يعيد تقديم مذبحة «جونز تاون» في فيلم «White Night»

انضم الممثل الأمريكي جوزيف جوردون ليفيت إلى فريق عمل فيلم «White Night»، وهو فيلم جديد عن واحدة من أكبر حالات الانتحار في التاريخ، ويؤدي جوردون ليفيت خلال الأحداث شخصية جيم جونز مؤسس وزعيم معبد الشعوب، الذي تسسبب بعملية الانتحار الجماعي في 18 نوفمبر 1978، وتشاركه في البطولة كلوي جرايس موريتز.

تتولى شركة «FilmNation Entertainment» تمويل الفيلم وإنتاجه مع آرتشر جراي، وهو من إخراج آن سيويتسكي، استنادًا إلى مذكرات ديبورا لايتون الأكثر مبيعًا بعنوان «Seductive Poison»، بينا يعمل ويليام ويلر على كتابة السيناريو، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

قصة فيلم «White Night»

وتدور أحداث الفيلم حول مذبحة «جونز تاون»، التي شهدت مقتل أكثر من 900 شخص، معظمهم من أتباع جونز، الذين تبعوا الواعظ الاشتراكي المسيحي والمعالج الإيماني إلى «غيانا» في أمريكا الجنوبية، حيث عمل على إنشاء بلدة نائية، ليجدوا أحلامهم ولكن يتحول الأمر إلى كابوس، ويتتبع الفيلم مذكرات ديبورا لايتون بلاكي التي تدرجت داخل التنظيم ولكنها نجحت من النجاة، لتشكف أسرار.

قصص مكتوبة حان وقت سماعها

قال آمي ناويوكاس الرئيس التنفيذي لشركة آرتشر جراي: «كان كتاب (Seductive Poison) لديبورا لايتون هو أول كتاب اخترته أنا وآن كاري رئيسة قسم الإنتاج في آرتشر جراي، وشكل أساس مهمتنا للمساعدة في إعطاء صوت للقصص التي حان وقت سماعها» متابعا: «رحلة ديبي المذهلة مع معبد الشعب تستحق أن يعرفها الجمهور عبر الأجيال، يجب أن يكون بمثابة تحذير بشأن القوة التي يمكن أن يمتلكها نوع معين من القادة، والدروس الحقيقية للغاية التي يمكن تعلمها من تاريخنا».

ومن جانبها، قالت آشلي فوكس، رئيسة الإنتاج في شركة «FilmNation Entertainment»، إن دخول المدار المغناطيسي لجيم جونز من خلال عيون شابة مثالية وعاطفية يذكرنا بأن أي شخص يمكن أن يقع ضحية للتطرف في ظل الظروف المناسبة.