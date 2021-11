ليوناردو دي كابريو «زعيم ديني» يتسبب في انتحار 900 شخص بأحدث أفلامه

يجري النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو، مفاوضات لأداء دور زعيم الطائفة الدينية جيم جونز، في فيلم سينمائي، والذي تسبب في عملية انتحار جماعي راح ضحيتها 900 شخص من بينهم 200 طفل عام 1978، في مستوطنة «جونز تاون» جراء التسمم بمادة السيانيد، ويتابع سكوت روزنبيرج العمل على كتابة سيناريو الفيلم، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

كان جونز، المعروف باسم زعيم مجموعة «معبد الشعب» الدينية، وراء الانتحار الجماعي في نوفمبر 1978 في مستوطنته «جونز تاون»، والتي أودت بحياة أكثر من 900 شخص، حيث قام جونز ودائرته الداخلية بتدبير مذبحة في بلدة الغابة في جيانا قرب حدود ولاية أوهايو الأمريكية، مع توجيه أتباعه لمشروب مغشوش بالسيانيد.

تاريخ ليوناردو دي كابريو مع تجسيد الشخصيات الحقيقة في أفلامه

على مدار حياته المهنية الغزيرة، لعب ليوناردو دي كابريو مجموعة من الشخصيات التاريخية، بما في ذلك المخادع الشهير فرانك أباجنيل في «Catch Me If You Can»، والمحتال جوردان بيلفورت في فيلمه الشهير «The Wolf of Wall Street»، وأدى شخصية هاوارد هيوز في فيلم «The Aviator»، وبالإضافة إلى تجسيد شخصية صياد الفراء هيو جلاس«The Revenant»، وهو الدور الذي حصل عنه على جائزة أوسكار أفضل ممثل للمرة الأولى في 2016، بعد 7 ترشيحات للجائزة.

وهناك عدد من المشاريع الجديدة التي يشارك فيها النجم الأمريكي، حيث يشارك جينيفر لورانس بطولة فيلم «Don’t Look Up» للمخرج آدم مكاي، والمقرر طرحه على شبكة «نتفليكس»، نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى فيلم «Killers of the Flower Moon» إخراج مارتن سكورسيزي.

الممثل الأمريكي يشارك في إنتاج الفيلم مع «مترو جولدوين ماير»

وتتولى شركة «مترو جولدوين ماير» إنتاج الفيلم بعد الحصول على حقوقه، بالتعاون مع شركة «أبيان واي برودكشنز» المملوكة لجينيفر دافيسون كيرولان ودي كابريو، والتي تأسست عام 2001.

وأنتجت الشركة مجموعة كبيرة من الأفلام من بينها «The Revenant» إخراج أليخاندرو إيناريتو الحائز على 3 جوائز أوسكار، و«The Wolf of Wall Street» للمخرج مارتن سكوارسيزي، بالإضافة إلى فيلمي «The Aviator» و«Shutter Island»، جميعهم من بطولة دي كابريو، وأنتجت الشركة عدد من الأفلام الأخرى منها الوثائقي «Sea of ​​Shadows» الحائز على جائزة بيبودي، وفيلم «Out of the Furnace» لسكوت كوبر، وفيلم «The Ides of March» لجورج كلوني.