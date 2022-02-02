برومو «معالي ماما» يثير الجدل بسبب سليم هاني

أثار ظهور سليم هاني الجدل، بسبب تغير ملامحه من الطفولة لشباب، بعد إطلاق برومو فيلم «معالي ماما» لـ بشرى، وعرضه بدور السينما يوم 9 فبراير.

ونشرت الفنانة بشري الأغنية الرسمية لـ فيلم «معالي ماما»، اليوم، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وحقق ما يقرب من 200 ألف مشاهدة.

أحداث فيلم «معالي ماما»

تدور أحداث فيلم «معالي ماما»، حول سيدة عاملة وأم لأطفال بمراحل عمر مختلفة، لديها مسئوليات حياتية بجانب أهداف أخرى تحيط بها، حيث انها تحتل منصبا كبيرا، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي عائلي، خلال صراعات كوميدية بين الأم وأطفالها.

ونشرت الفنانة بشرى الأغنية الرسمية لـ فيلم «معالي ماما»، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقة: «الأغنية الرسمية للفيلم العائلي.. معالي ماما.. بجميع دور العرض 9 فبراير».

الطفل سليم هاني

عرف الجمهور العربي الطفل سليم هاني، من خلال مشاركته بمسلسل (يوميات زوجة مفروسة)، مع داليا البحيري، واشتهر باسم سولي، وكان الطفل المدلل بالعمل.

ويشارك بـ فيلم «معالي ماما» مع الفنانة بشرى، محمود الليثي ونور قدري، وشيماء سيف، ونور إيهاب، وعلاء مرسي وشريف باهر، وحسام داغر، إيمان سيد، سامي مغاوري، كريم مغاوري، إخراج: أحمد نور، ﺗﺄﻟﻴﻒ نادر صلاح الدين.

كانت آخر أعمال بشرى السينمائية، فيلم ( ليل داخلي)، تدور أحداثه حول جريمة تحدث أثناء تصوير أحد الأفلام، وتسلط الضوء على فساد المجال بالانتاج السينمائي، والطرق غير المشروعة التى يتم اللجوء إليها للحصول على تمويل الأفلام من خلال حياة منتجة شهيرة.

وشارك بطولة الفيلم بشرى، وأيمن القيسواني، محمود حافظ، ومحمد يونس، وإخراج حسام الجوهري، تأليف شريف عبد الهادي.