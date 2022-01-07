بشرى: «مش ضد المهرجانات وبحب أرقص عليها.. بس مش ده اللون اللي اتشهر بيه»

قالت الفنانة بشرى، إنها تحب الغناء عنها لأنه يعبر عنها، لكنها لم تصدر أغانٍ منذ فترة قصيرة، بسبب ما أسمته بـ«الزحمة في عالم الميديا والفن الموسيقى»، لافتة إلى أن هذا الأمر جعلها «تائهة» ومتحيرة بخصوص اللون الغنائي الأنسب لها.

وأضافت بشرى خلال حوارها مع الإعلامية إنجي على في برنامج «أسرار النجوم» المذاع على نجوم أف أم: «كل فين وفين لما بتنزل أغنية بجد مش أغاني مهرجانات وأفراح، زي أغنية تبات ونبات اللي عملتها مع محمود العسيلي وكانت نامبر 1 في نجوم إف إم وكل الإذاعات، وكانت بره الصندوق».

المهرجانات أكثر أنواع الأغاني شيوعا وانتشارا

وتابعت بشرى، أن المهرجانات الشعبية، أصبحت أكثر أنواع الأغاني شيوعا وانتشارا: «أنا مش ضد المهرجانات وبحب أرقص عليها، وطالما ناجح عند الناس يجب الاعتراف بها».

وأكدت، أنها ضد ما أسمته بـ«السلوكيات التي ترتبط بالمهرجانات الشعبية»: «لكن أي نغمة حلوة بتبسط وبتخلي الواحد فرحان، وفي الفرح بتفرح ببقى معاها».

هل تغني بشرى المهرجانات؟

وعن إمكانية غنائها للمهرجانات الشعبية، قالت: «أنا غنيت حاجة أقرب للراب، وممكن أغني أي نوع من الأغاني، ولما بيتطلب مننا فوازير وعمل استعراضي بنعمل أعمال استعراضية مختلفة، لكن مش ده اللون اللي اتشهر بيه، لأن في زحمة وناس كتير وبتعمله، فليه أروح أضرب كتف وأدخل».

وفي وقت سابق كشفت الفنانة بشرى تفاصيل أغنيتها الجديدة التي طرحتها بعنوان «حاجة حلوة»، عبر خاصية البث المباشر عبر حسابها الرسمي «فيس بوك»، لافتةً إلى أن الأغنية تعبر عن شكوى بعض السيدات، وأنها ستعبر عن بعض فئات الشباب: «أعرف إن بنات كتير هتكون فاهمة الأغنية، ولكن الرجالة ممكن ماتعجبهمش الأغنية بسبب كلماتها».