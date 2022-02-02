«الصناعات الكيماوية»: رد أعباء المستثمرين وراء ارتفاع إجمالي الصادرات

كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن تفاصيل ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية خلال العام الجاري، إذ وصلت إلى 6.6 مليار دولار، موضحًا أن الطفرة في زيادة الصادرات الكيماوية، ترجع إلى رد الأعباء التي تعدت 30 مليار جنيه للمستثمرين، فضلًا عن فتح أسواق جديدة خلال الأعوام الماضية، ودعم الشحن لإفريقيا، إذ كان يتم دعم 80% من فاتورة الصادرات لأفريقيا بجانب تخفيض الفائدة على الإقراض.

مصر توسعت بشكل كبير في الأسواق العالمية نظرًا لجودة المنتج

أضاف «أبوالمكارم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد» مع الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر توسعت بشكل كبير في الأسواق العالمية، نظرًا لجودة المنتج، ولولا جودة المنتج، لم يكن هناك تصدير، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن أهم المنتجات الكيماويات المصرية التي كان لها النصيب الأكبر في التصدير، البلاستيك والبتروكيماويات، «كنا ننافس تركيا والهند والصين ودول جنوب شرق آسيا»، ومصر لديها حجم اتفاقيات تجارية كبير مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا والدول الأفريقية.

آخر اتفاقية في هذا القطاع كانت مع دول أمريكا اللاتينية

أشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى أن آخر اتفاقية في هذا القطاع، كانت مع دول أمريكا اللاتينية، إذ جرى الاتفاق على دخول المنتجات دون جمارك لهذه الدول، فقطاع الصناعات الكيماوية به أكثر من 11 ألف مصنع وشركة متنوعة، ونسبة النمو في قطاع الكيماويات، خلال العام الماضي، وصلت إلى 6% في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك رغم الإغلاقات وضعف الاستثمارات «نتمنى أن تصل من 6 إلى 7% خلال العام الجاري، ونستهدف حجم صادرات يصل إلى 8 مليارات دولار العام الجاري».