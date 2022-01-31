الزراعة: نطبق مواصفات واشتراطات أوروبية للحفاظ على سمعة الصادرات المصرية

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس عبدالرحمن الفضل وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، حيث ناقشا آفاق التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين، فضلا عن مراجعة الإجراءات التي فرضتها السلطات السعودية مؤخرا على الصادرات المصرية من المنتجات الزراعيه الطازجة.

تكويد المزارع

واستعرض القصير، مع نظيره السعودي، الإجراءات التي تتخذها مصر على صارادتها للخارج، حيث تطبق المواصفات والاشتراطات الفنية للاتحاد الأوروبي للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، كما استعرض القصير جهود الدولة المصرية في مجال تطوير منظومة الحجر الزراعي وإجراءات التتبع وتكويد المزارع.

مصر لديها معامل معتمدة دوليا في فحص سلامة الغذاء

وأكد وزير الزراعة، أنّ مصر لديها معامل معتمدة دوليا في فحص سلامة الغذاء ذات الأصل الحيواني والنباتي، كما أنّ صادراتها الزراعية تغزو حاليا معظم أسواق العالم، وعليها طلب متزايد من الدول نظرا لجودتها العالية.

وأشار القصير إلى تحقيق مصر رقم تاريخي عام 2021 في الصادرات الزراعية حيث تجاوزت 5,6 مليون طن رغم ظروف جائحة كورونا وارتباك حركة الملاحة والتجارة الدولية.

ومن ناحيته، أعرب الفضل، عن تطلعه لمزيد من التعاون الزراعي بين البلدين، ووجّه وفد من وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء السعودية، بزيارة القاهرة في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، للاطلاع على الإجراءات التي تطبقها مصر في مجال الحجر الزراعي والصحة النباتية، والاطلاع على منظومة وإجراءات سلامة الغذاء المصرية، وعلى ضوء الزيارة سيتم تقييم الأمور.

مفاوضات جادة مع هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية

بدوره، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي في وزارة الزراعة، إنّ مفاوضات جادة بدأت مع هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية، فيما يتعلق بملف شهادات المطابقة المفروضة من المملكة العربية السعودية على الصادرات الزراعية المصرية.