رقص وغناء بين الرداد وسعد الصغير في بروفات مسرحية «كازانوفا» النهائية

روج الفنان حسن الرداد للعرض المسرحي «كازانوفا»، قبل افتتاح أول عروضه بموسم الرياض، الليلة.

ونشر الرداد عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو له أثناء البروفات النهائية للعرض المسرحي، وظهر وهو يغني بصحبة أبطال العمل، هالة فاخر وسعد الصغير، وعلق عليه قائلا: «التحضيرات الجدية لمسرحية كازانوفا»

مسرحية كازانوفا

مسرحية كازانوفا من تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا من بينهم حسن الرداد، وعمرو يوسف، ونسرين طافش، وحمدي المرغني، وهالة فاخر، وياسر الطوبجي، وسليمان عيد، بالإضافة إلى الفنان الشعبي سعد الصغير.

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول اختلاف مقاييس الجمال لكازانوفا في عام 2100، الذي يقوم باستغلال النساء للحصول منهن علي مبالغ مالية.

مسرحية كازانوفا في موسم الرياض

ويعد العرض المسرحي «كازانوفا»، ثاني تجربة مسرحية لحسن الرداد في موسم الرياض، بعد عرض مسرحية «في نص الليل» في بداية يناير الماضي، وحققت المسرحية نجاحا كبيرا على مدار أيام عرضها في المملكة العربية السعودية، وشارك في بطولتها عدد من الفنانين من بينهم غادة عادل، ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن، سليمان عيد ومصطفى هريدي، مأخوذة عن إحدى كتابات الراحل بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.

ودارت أحداث «في نص الليل» في إطار كوميدي، حول فنانة شهيرة تتعرض لحادث أثناء تصوير أحد المشاهد الخطرة في فيلم من إخراج زوجها وتتوفى، ويلجأ الزوج إلى فنانة بديلة لزوجته التي رحلت، وتغضب روح زوجته، وتسعى إلى إفساد التصوير من خلال مواقف كوميدية.