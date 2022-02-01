منتج «بابلو»: نجحت في تسويق المسلسل بعد الاستعانة بـ حسن الرداد

كشف المنتج ممدوح شاهين، عن تفاصيل إسناد البطولة للفنان حسن الرداد، في مسلسل «بابلو»، بدلًا من الفنان ماجد المصري، مؤكدًا أنه اضطر لإحداث هذا التغيير، بعدما وجد صعوبة في تسويق العمل تحت اسم «المصري» كبطل.

علاقتي بالفنان ماجد المصري جيدة للغاية

وقال المنتج ممدوح شاهين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أحمل كل الحب والاحترام للفنان ماجد المصرى، خاصة أنّ العلاقة بيننا مازالت جيدة للغاية»، مؤكدًا أن المصري لم يعتذر عن المسلسل، ولكن اعتذر له بعدما وجد صعوبة في تسويق المسلسل باسمه كبطل.

حسن الرداد لم يأت بديلًا للفنان ماجد المصري

وأضاف شاهين في بيان صحفي: «استعنت بالفنان حسن الرداد ليتولى بطولة مسلسل بابلو، وبالفعل نجحت في تسويق المسلسل باسمه للعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل»، مؤكدا أن الرداد لم يأتِ بديلا للمصرى بعد اعتذاره، ولكن بعدما وجد صعوبة في تسويق المسلسل باسم المصرى كبطلًا للعمل.

أبطال وصُناع مسلسل بابلو

مسلسل «بابلو»، من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف حسان دهشان، للمنتج ممدوح شاهين، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ويشارك في بطولته كل من أروى جودة وسوسن بدر ومصطفى فهمى ونجلاء بدر ومحمد جمعة وسلوى عثمان ورشوان توفيق وصلاح عبد الله، وتواصل الشركة المنتجة عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير الأسبوع المقبل.

حسن الرداد يُثير الجدل بعد مشاركته في حفل JOy awards

يذكر أنّ الفنان حسن الرداد، قد أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة المُقبلة، بعد مشاركته في حفل جوائز JOy awards بالمملكة العربية السعودية، إذ نُسب له تصريح بأن السعودية ملتقى الفنون، إذ نفى على الفور صلته بهذه الكلام، مؤكدًا أنّ ذلك التصريح عارٍ تمامًا عن الصحة.