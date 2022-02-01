حسن الرداد لسفير المملكة: مصر والسعودية يد واحدة وصعب تعكير صفو علاقتهما

علق الفنان حسن الرداد على منشور السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، الذي أعرب خلاله عن سعادته بالحضور المصري في الفعاليات والمهرجانات التي تقام بالمملكة العربية السعودية.

سفير السعودية: الحضور المصري في الفعاليات السعودية يؤكد عمق العلاقات

وكان السفير أسامة نقلي نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «‏الحضور المصري الكبير للفنون والثقافة في المهرجانات والفعاليات التي تُقيمها ⁧‫السعودية‬⁩، يحمل معه تقدير بلادي لريادة ⁧‫مصر‬⁩ في هذه المجالات، وتؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي تسودها المحبة في ظل روابط الدين واللغة وصلة الرحم».

حسن الرداد: مصر والسعودية يد واحدة

وشارك الفنان حسن الرداد هذا المنشور وعلق عليه عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلًا: «طول عمر مصر والسعودية يد واحدة يا معالي السفير، وصعب جدا أي شخص يعكر صفو هذه العلاقة الأبدية».

الرداد يتعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وكان «الرداد» تعرض لهجوم كبير الأيام الماضية بعد تصريحاته على هامش حضوره حفل توزيع الجزائز «JOY AWARDS»، حين قال إنه يتمنى العيش في السعودية، حيث أصبحت الرياض تحوي العديد من الأنشطة والأعمال الفنية التي يحتاجها الناس.

حسن الرداد يرد على منتقدي تصريحه «نفسي أعيش في السعودية»

ورد «الرداد» على كل هذا الهجوم الذي تعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «تصريح محرف يروجه بعض من الحمقى المتخلفين عديمي الضمير، كل هدفهم هو عمل تريند على حساب اسمي، ويردده وراءهم شوية عيال متخفية وراء أجهزة إلكترونية، لكن كل الصحفيين المحترمين وكل الجمهور الكبير يعلمون جيدا صحة وحقيقة التصريح».