حسن الرداد عن تمنيه العيش بالسعودية: «مقولتش هروح دولة معادية لمصر»

أعرب الفنان حسن الرداد، عن اندهاشه الشديد من حالة الجدل التي حدثت بعد تصريحاته على هامش حفل توزيع جوائز «Joy Awards» بالرياض، بشأن أمنيته العيش بالمملكة العربية السعودية.

وقال الرداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على قناة «إم بي سي مصر»، إنه فنان مصري عربي ويتشرف بوجوده في المملكة العربية السعودية، كما أنه يُحب العيش في السعودية كون مصر والمملكة دولة واحدة، متابعا: «لازم أفرح بالنهضة الفنية والإبداعية التي تحدث في السعودية وتتزامن مع النهضة التي تشهدها مصر خلال الوقت الحالي».

وأضاف أنه لمس حب حقيقي من الشعب السعودي خلال توزيع جوائز Joy Awards بالرياض، كما أنه أدى فريضة الحج 3 مرات، فضلا عن أداء 14 عمرة، وكان يرى أن الشعب السعودي يحتضن المصريين، متسائلًا: «فيه حد ميحبش يعيش في البلد الجميلة اللي فيها الحرم والمسجد النبوي؟ هو أنا قولت هروح أعيش في دولة معادية لمصر؟».

حجيت 3 مرات وعلاقتنا تاريخية وقوية

وتابع: «استقبالي كان رائعا في السعودية وخصوصا في حفل توزيع جوائز joy awards 2022، إحنا بنتكلم على الوطن العربي يبقى حاجة واحدة ونلغي الحدود، نلاقي ناس أخذت التصريحات بطريقة تانية، عيب نتكلم بنوايا خبيثة عيب، أنا سعيد جدًا باللي بيحصل في السعودية، فيه حرية، ليه مفرحش للسعودية وأبقى داعم ليها؟ من واحنا صغيرين بنروح السعودية أنا حجيت تلات مرات وعلاقتنا بالمملكة تاريخية وقوية».

حسن الرداد يشكر تركي آل الشيخ

وواصل: «المصريون في السعودية مبسوطين وبيتعاملوا أحسن معاملة، المعاملة اللي اتعاملنا بها هناك غير طبيعة، أنا أحب أعيش في السعودية وفيه حد ميحبش يعيش في السعودية؟ إيه المشكلة؟ من بكوا على تكريم سمير ودلال بالحفل مشاعرهم لم تكن مزيفة في السعودية»، موجها التحية إلى المستشار تركي آل الشيخ وكل من فكر في تكريم سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

عمرو أديب يدافع عن حسن الرداد

ومن جانبه، دافع الإعلامى عمرو أديب، عن حسن الرداد، قائلا: «ما المشكلة التي حدثت عندما قال حسن الرداد إنه يحب العيش في السعودية، هل قال إنه يريد العيش في منطقة سيئة؟ الرياض مدينة عظيمة وجميلة، وتحب تعيش فيها كحبك للعيش في القاهرة، العالم العربي وطننا جميعا، أنا كعمرو أديب أحب أعيش في الرياض كحبي للعيش في القاهرة، هو مقالش حاجة غلط هو بيقولنا عايز أعيش في السعودية إيه المشكلة في الكلام ده، السعودية فاتحة إيدها لكل المصريين، عُمر السعودية ما فرقت بين مصري وسعودي بلاش تصطادوا في المياه العكرة، أنتم ناس بتشتغلوا في الوهم، والعالم العربي كله وطني».