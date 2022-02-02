أمين مجمع اللغة العربية يطالب بإلزام كل «صوفي» بمحو أمية مواطن

شدد الدكتور عبدالحميد مدكور أمين عام مجمع اللغة العربية، على أهمية ربط العلم بالتصوف، وتطبيق ما بدأه شيوخ الإصلاح في العصر الحديث، وقال في كلمته بمؤتمر الطريق والصحبة في التصوف، الذي ينظمه البيت المحمدي، إن أهل التصوف مطالبون بنهضة الأخلاق واستثمار وجودهم في كل أنحاء مصر وخارجها بتدارس العلم.

ختام مؤتمر التصوف

وواصل مدكور كلمته في ختام مؤتمر التصوف قائلا: «فينبغي على كل مشيخة صوفية أن تقيم مأدبة علمية لتدارس كتاب علمي وأقترح أن تلزم المشيخة العامة للطرق الصوفية كل صوفي بمحو أمية مواطن لا يجيد القراءة، وتعليمه السلوك والأخلاق لأن التصوف طريق يقوم على العلم».

«كبار العلماء» في الجلسة الختامية

من جانبه قال الدكتور حسن جبر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في كلمته بمؤتمر الطريق والصحبة في التصوف، إن مصر مكرمة بإقامة أولياء الله الصالحين فيها، وأنه تشرف بالتتلمذ على يد شيوخ أجلاء طبقوا تعاليم ما درسوه في تعاملاتهم اليومية فكانوا يحرصون على إفادة طلابهم والتقرب إليهم بكرم أخلاقهم.

مشيرًا إلى أن ممن درسوا له وأفاد منهم في العلم وحسن الخلق الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم رائد التصوف في العصر الحديث، الذي سعى في ربط التصوف بالحياة العامة في ضبط السلوك وحسن الخلق، ثم سرد الدكتور جبر بعضا من أقوال الشيخ محمد زكي وذكرياته معه ومع عدد من الشيوخ.

يذكر أن الجلسة الختامية لمؤتمر الطريق والصحبة في التصوف الذي ينظمه البيت المحمدي يشارك فيها عدد من كبار علماء الأزهر ومنهم فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي، وفضيلة الدكتور حسن جبر عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبدالحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، والدكتور محمد عبدالرحيم عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، والدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور علاء جانب الأستاذ بجامعة الأزهر، الحائز علي جائزة أمير الشعراء، والشيخ علي صالح من كبار علماء الأزهر الشريف، والشيخ محمد عبدالسلام شيخ الطريقة المحمدية بفرنسا، والدكتور ربيع الغفير الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين، والشيخ محمد زكي رزق أمين عام مجمع البحوث الإسلامية السابق، والشيخ عبدالعزيز الشهاوي شيخ الشافعية.