محمود مسلم: موسيماني متوتر ومتخبط «بس مرزق».. والأهلي «تقيل عليه»

كشف الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عن رأيه في استمرار بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا لفريق الكرة بالنادي الأهلي، إذ ذكر أن هذا الأمر يرجع لقرار النادي الأهلي، «لما آجي أتكلم بيزعلوا ويتقمصوا، موسيماني راجل مجتهد ويبذل مجهودا مع الفريق الأحمر ومرزق، لكن الطريقة التي يتعامل بها مع النادي الأهلي خاطئة، مش ده المدرب اللي يعمل كده في النادي الأهلي».

موسيماني يتجاوز في حواراته الصحفية

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي تامر أمين، الذي يُعرض على قناة «النهار»، أن موسيماني يتجاوز في كل حواراته الصحفية في جنوب إفريقيا وجرى تحذيره أكثر من مرة، لكن وصل به الأمر إلى أنه «اتنرفز على الصحفيين خلال مؤتمر صحفي في مصر»، موضحًا أن موسيماني صاحب شخصية متوترة، «هل الأهلي عنده قناعة يجدد معاه؟ ولا الأهلي مش عنده قناعة ومستني يشوف الدنيا؟، موسيماني كان في حاجة لمدرب عام ثقيل يساعده».

الأهلي مؤسسة عريقة ومحترفة للغاية

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن المدرب العام الثقيل الذي كان متواجدا مع موسيماني رفض الأخير استمراره، «يعني موسيماني دلوقتي مصاب بكورونا، يبقى المدرب العام اللي يحل مكانه، طيب لو اتصاب هو كمان؟، يبقى مفيش مساعد للمدرب العام؟»، موضحًا أننا عندما نتحدث عن النادي الأهلي، فبلا شك نتحدث عن منظومة كبيرة للغاية، ولا خلاف على أنها مؤسسة محترفة جدًا، لكن كان عليهم تعيين مدرب عام ثقيل، «روح اللاعبين مبقتش زي زمان».

الأهلي أتقل من موسيماني

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ: «الأهلي أتقل من موسيماني، يعني أداء النادي الأهلي في مباراة سموحة الأخيرة وحش، الفريق كان بيلعب بكل قوته، موسيماني منزل لعيبة وفي الآخر بيقول عندهم كورونا، الأفضل كان عمل الدمج بين الشباب اللي أدوا بشكل احترافي وبين الجيل الأول، موسيماني متخبط، ولا تعرف تتوقع له تشكيل».