إنجازات الزراعة خلال عام.. ميكنة الخدمات ومحاصيل جديدة وطرق حديثة للري

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ قطاع الزراعة يشهد إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نظرا لأنه القطاع المسئول عن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين كما أنه يسهم بنحو 15% من الناتج المحلي ويستوعب أكثر من 25% من العمالة، ويرتبط بعلاقات متشابكة مع معظم القطاعات الأخرى بالإضافة إلى توفير المواد الخام للعديد من الصناعات.

وأشار الوزير وفقا لبيان صحفي، اليوم، إلى أنّ الزراعة خلال عام 2021 حققت إنجازات كثيرة في كافة المجالات الزراعية المختلفة، يمكن إجمالها في الآتي:

1- تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بشأن تنفيذ المشروعات القومية للتنمية الزراعية في الأراضي الجديدة، تم حصر وتصنيف الأراضي من خلال فرق بحثية متعددة من مراكز وهيئات الوزارة والجامعات المصرية وبلغ إجمالي المساحات التي تمت دراستها حتى الآن 2.2 مليون فدان بمناطق «شمال ووسط سيناء – جنوب الوادى وتوشكى – درب البهنساوى بغرب المنيا – الوادى الجديد – مشروع الدلتا الجديدة».

2 - إطلاق مشروع الدلتا الجديدة وهو أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة 300 مليار جنية ومشروعات التوسع الأفقي التي تستهدف إضافة أكثر من 20% للرقعة الزراعية الاجمالية.

3 - شملت الجهود التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية من خلال استنباط أصناف من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه ومنها « القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدي»، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية.

إطلاق مشروع الدلتا الجديدة وتسجيل 25 من الأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر

4 - تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل عدد 25 من الأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجاري فى السوق المصرى لعدد 9 محاصيل «الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ - البسلة – اللوبيا – الفاصوليا – الخيار»، بما يؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوي، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.

طفرة في أسعار القطن وتحديد أسعار القمح قبل موسم الزراعة

5 - لأول مرة يتم تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2021/ 2022 بسعر 820 جنيها للأردب وذلك قبل موعد الزراعة بما يساهم في تشجيع المزارعين وإقبالهم على زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح.

تنفيذ الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية «الفول الصويا وعباد الشمس»

6 - تنفيذ الزراعة التعاقدية لأول مرة لبعض المحاصيل الزيتية «فول الصويا وعباد الشمس»، حيث تم إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية وحتى الآن وتم التعاقد على أكثر من 10 آلاف فدان من عباد الشمس وأكثر من 25 ألف فدان فول صويا، تزامنا مع استمرار تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج «التقاوي – المبيدات – الأسمدة»، وتنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية.

7 - تضمنت الجهود تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة وتوفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في إنشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لدعم قدراتها وزيادة كفائتها، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معمل للفحص والتحليل) على المستوى الدولي (معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات ..الخ).

8 - إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية واتباع أنظمة حديثة في التتبع والإعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية «المحطات – مراكز التعبئة – المفارش» وزيادة عدد المزارع التي تم تكويدها.

9 - الصادرات الزراعية تجاوزت 5.3 مليون طن خلال عام 2021 لأهم الأسواق العالمية ومصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح للعام الثالث على التوالي وكذلك للفراولة المجمدة، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتج زراعي إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم سنوياً.

10 - إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان بالأراضى الجديدة على مساحة 3.7 مليون فدان في الأراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي بدون فائدة للمزارع ويتم السداد على 10 سنوات وتم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف.

11 - 39 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل 6.5 مليار جنيه لعدد رؤوس 435 ألف رأس ماشية حتى ديسمبر 2021.

12 - استهداف تطوير 826 مركزا لتجميع الألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير وتم تطوير 150 مركزا وجاري توريد وتركيب المعدات في 18 مركزا وتطوير 37 مركزا حتى ديسمبر 2021.

13 - صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة في مجال الانتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور بما يساهم في فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستي والفني والمالي لصغار مربي الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وتخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

600 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية

14 - زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والاوبئة.

15 - في مجال التحسين الوراثي للانتاج الحيواني، تم إنشاء عدد (600) نقطة تلقيح إصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة.

16 - تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية ومصر الثالث عالمياً في إنتاج السمك البلطي والأول أفريقيًا في الاستزاع السمكي وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات.

17 - إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها وصدور قرار إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، كما تم طرح 21 موقعًا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط و الأحمر.

الانتهاء من كارت الفلاح والتوسع في ميكنة الخدمات

18 - الانتهاء من كارت الفلاح والتوسع في ميكنة الخدمات والذكاء الاصطناعي وإطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية، وتوزيع مليوني كارت حيازة إلكترونية ليستفيد منها المزارعون لضبط الزمام المنزرع وضمان وصول دعم الدولة للمستحقين أو للمزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.

19 - تنفيذ حزمة مبادرات تمويلية غير مسبوقة من البنك المركزي لدعم المزراعين ودفع عجلة الإنتاج واستفادة 328 ألف مزارع من مبادرة المتعثرين.

20 - تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين للمشاركة في رفع كفاءة مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة.

21 - تنمية العلاقات مع أفريقيا وتفعيل عمل مركزين للتميز في مجال الثروة السمكية والمصايد ومجال سلامة وصحة الغذاء بالتعاون بين الاتحاد الأفريقي.

22- مستهدف إنشاء 332 مركزا للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة «20 محافظة بعدد 52 مركز»، ضمن مبادرة حياة كريمة.