وزير الطاقة اللبناني: نعمل على إصلاح وضع الكهرباء بالتعاون مع مصر

صرح وزير الطاقة والمياه اللبنانى وليد فياض، بضرورة إصلاح وضع الكهرباء في لبنان، عن طريق زيادة التغذية، وعبر الوقود والعقود التي تعمل عليها الحكومة بالتعاون مع مصر والأردن، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما ذكر وزير الطاقة اللبناني، أن إصلاح وضع الكهرباء يتطلب «تقليص الهدر، والاستثمار بالإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية عبر مشاركة القطاع الخاص».

اللبنانيون يعانون بسبب قلة التغذية بالكهرباء

ولفت «فياض» إلى أن هناك إمكانات للتمويل اقترحها مجلس النواب، وصندوق النقد الدولي أو عبر أطراف أخرى، لافتا إلى أن المواطنين يعانون بسبب قلة التغذية بالكهرباء والغلاء الفاحش في أسعار الكهرباء.

وأشار كذلك إلى أن الكهرباء تأتي ملوثة بدون كفاءة اقتصادية بسبب أنها مبعثرة، مؤكدا ضرورة أن تكون الطاقة مجمعة لتصبح ذات كفاءة عالية.

وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني، إن خطة قطاع الكهرباء تتضمن إصلاحات تنظيمية وتشريعية ليصبح القانون يحاكي الوضع الحالي، ويوضح العلاقة بين دور القطاعين العام والخاص ودور الهيئة الناظمة التي يجب أن تنشأ وان تكون مستقلة.

إصلاحات الكهرباء في لبنان ضرورية

وذكر أن الخطة التي أشار إليها لها انعكاس مالي، ويترتب عليها في المرحلة الأولى تكلفة عالية أكبر من التكلفة التي سيجري تحصيلها.

وقال وزير الطاقة اللبناني إن الحديث عن سلفة في الموازنة العامة للدولة جزء من خطة متكاملة واستثمار في قطاع الكهرباء لتتمكن من القيام به.

وأكد الوزير أن نجاح خطته «يتطلب من كل الجهات المعنية وأولها مجلس الوزراء مجتمعا أن يلتزم بهذه الخطة وببنودها»، مضيفا أن هذا ما لحظه اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء.