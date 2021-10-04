«الملا» يبحث مع وزير الطاقة اللبناني أمداد مصر لبيروت بالغاز الطبيعي

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني والوفد المرافق له، والذي يزور القاهرة حاليًا في أول زيارة له خارج لبنان عقب تكليفه مؤخرًا بمهام الوزارة.

أمداد مصر للبنان بالغاز الطبيعي عبر الأردن وسوريا

وقال وزير البترول، إن تم استعراض الإجراءات الخاصة لسرعة وصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وذلك في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي في الأردن.

وأضاف وزير البترول، أن التعاون بين مصر ولبنان هدفه استراتيجي أكثر منه تجاري، وذلك في غطار دعم مصر للبنان الشقيق وأسهاما في حل مشكلة الطاقة لديه ودعم استقرار الدولة اللبنانية.

عقد اجتماع لتوقيع العقود بين مصر ولبنان

وأعرب وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني، عن امتنانه وتقديره للدور المصري لمساعدة ودعم لبنان، مؤكدًا أن أمداد مصر للبنان بالغاز الطبيعي يمثل علاقة استراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة، باعتباره حجر الأساس في المساهمة بحل مشكلة الطاقة بلبنان.

وأشار وزير الطاقة والمياه اللبناني، أنه سيتم عقد اجتماع موسع بين وفدي البلدين للتوصل لصيغة نهائية للتعاقد على أمداد مصر للبنان بالغاز الطبيعي.

الحضور من البلدين

حضر جلسة المباحثات من الجانب المصري، كلًا من الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس يس أحمد نائب العمليات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني.

ومن الجانب اللبناني المهندسة أورور الفيغالي مدير عام النفط بوزارة الطاقة اللبنانية، والمهندس كمال حايك رئيس مؤسسة الكهرباء اللبنانية، وعدد من المسئولين التنفيذيين.