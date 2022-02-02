«شكري»: استكمال إجراءات تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

عقد سامح شكري وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماعا، مساء اليوم، مع رئيس الأمانة الفنية للجنة، والقيادات المعنية بالوزارة؛ لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي سبتمبر الماضي، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووصف الإجراء باللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر، مشددا على أنها خطوة جادة للنهوض بحقوق الإنسان في مصر.

تكليفات الرئيس السيسي بتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن الاجتماع يأتي في ضوء التكليفات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون تمييز.

وزير الخارجية يطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية

وطالب وزير الخارجية سامح شكري، بمواصلة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في محاورها الأربعة، وبالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية والمجتمع المدني كشريك أساسي في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وكان الرئيس السيسي ذكر خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية تستند على عدد من المبادئ الأساسية في مقدمتها أن الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة.

كما لفت إلى أن أن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وأيضا بين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات، بحسب ما صرح وقتها.

وقال الرئيس السيسي وقتها، إن الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة من جانب، وأيضا من خلال ما تقوم به مختلف المؤسسات والآليات الوطنية من إنفاذ لتلك التشريعات والسياسات.