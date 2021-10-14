ندوة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بجامعة حلوان

نظمت لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان، ورشة عمل تدريبية لمديري الإدارات وموظفي الجامعة، بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي والإدارة العامة للتنظيم والإدارة، إذ تعد بداية لسلسلة من ورش العمل للتوعية بضرورة مكافحة الفساد والاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان.

عقدت الورشة التدريبية، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي، ومقرر لجنه مكافحة الفساد بالجامعة، ومحمد ناصر أمين عام الجامعة، وحاضر في الورشة، خالد عبد اللطيف الخبير القانوني والمدرب المعتمد بوزارة المالية.

حقوق الموظف في تقارير الكفاية السنوية والمسائلة التأديبية

تناولت الورشة، حقوق الموظف في تقارير الكفاية السنوية والمسائلة التأديبية، وقانون الخدمة المدنية، بين تقويم الأداء والمسألة التأديبية للموظف العام، كذلك شملت الورشة بالشرح والتدريب للحضور، كيفية استخدام تقارير الكفاية السنوية، وفقا لقانون الخدمة المدنية 81، الذي يقدم مرتين كل عام عن كل موظف في شهري مايو و نوفمبر.

وانطلاقا من تثقيف الاداريين، وتوعيتهم بحقوقهم الوظيفية، وتفعيلا لقرار 63 باستخدام طرق التقييم والتقويم وفقا لقانون 81 فقد تضمنت الورشة كيف يستخدم الموظف سجل الأداء، وكيف للمدير أن يكتب استمارات التقييم المختلفة وسبل التقويم، حيث تم بالشرح كيف يمكن ملء سجل الأداء من المدير والموظف والموافقة عليه، وجرى التدريب على كل أنواع استمارات الأداء للدرجات الإدارية المختلفة، حتى يتسنى لمدراء الإدارات أن يستخدموها بالشكل الصحيح، وتناولت الورشة أيضا سبل التقويم، وكيف يمكن أن يعمل المدراء على رفع كفاءة أداء الموظفين لتحسين الأداء ورفع مستوى التقارير.

ورشة عمل تناقش تقويم الأداء وفق قانون 81 بين «تقويم الأداء والمسائلة التأديبية للموظف العام»

وتناولت الورشة بالشرح، ماهي مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والاسانيد القانونية التي تستند عليها، وماهي مسئوليات الموظف واجباته، والتزامات جهة العمل تجاه الموظف العام، وأساليب الابلاغ المختلفة عن المخالفات، ومدي ارتباطها بخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

لاقت الورشة، تفاعلا كبيرا من الحضور، وكثير من الأسئلة التي تزيد من فهم الموظفين لهذه العمليات، حيث حاولت الورشة أن تثري ثقافتهم بحقوقهم في كيف يتم احتساب درجاتهم التقييمية وكيف يتم مسائلتهم التأديبية.

جدير بالذكر، أن هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل بدأت بورشة خاصة بمديري العموم، ومديري الكليات لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، التي ستستمر حتى تصل إلى كل الموظفين بالدرجات المختلفة، والعاملين بالجهاز الإداري للجامعة.