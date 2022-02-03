العاصفة «فيلين» تتسبب في غرق سوق السمك الشهير بألمانيا

شهد سوق السمك الشهير في مدينة هامبورج الألمانية، كارثة حيث غمرته الفيضانات للمرة الثالثة في غضون أيام قليلة، بعدما تسببت عاصفة «فيلين» في ارتفاع منسوب مياه البحر وغرق السوق.

وبلغ منسوب المياه في السوق 1.95 متر بحسب وكالة الأنباء الألمانية بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر فوق متوسط خط المد العالي أمس الأربعاء.

ارتفاع منسوب البحر

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن الوكالة الاتحادية للبحار والشبكات المائية أن العاصفة «فيلين» تسببت في ارتفاع منسوب مياه البحر، ما أدى إلى غمر صالة مزادات سوق الأسماك بحي ألتونا في هامبورج بالمياه، وبالرغم من ذلك أعلنت خدمات الطوارئ أنها لم تتلق بلاغات عن وقوع حوادث كبيرة.

العاصفة مالك

وفي مطلع الأسبوع، ضربت العاصفة أٌطلق عليها «مالك» أجزاء من شمال وشرق أوروبا وتسببت في أضرار كبيرة، في عدد من الدول ومنها ألمانيا حيث أٌطلق عليها محليًا اسم «ناديا».

وأنشأ سوق السمك في هامبورج عام 1703 حيث يجذب سوق السمك في هامبورج حشودا كل يوم أحد، ويعد أحد أفضل مناطق الجذب في المدينة الواقعة شمال ألمانيا.

العاصفة هبة

وشهدت بعض الدول العربية عاصفة ثلجية أطلق عليها «هبة» تسببت في انخفاض كبير لدرجات الحرارة وغطت الثلوج مناطق واسعة من سوريا ولبنان والعراق والأردن وتركيا وتسببت الثلوج في نفوق عدد كبير من حيوانات الشوارع بسبب الثلوج الكثيفة التي غطت الشوارع.